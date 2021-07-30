Ermeni hava savunma birimleri Azerbaycan’a ait İHA’ların Ermenistan’ın hava sahasına girişini engelledi

29 Temmuz gecesi saat 23:00’ten itibaren Ermenistan’ın Gegharkunik İdari bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri hava savunma birimleri, Azerbaycan’a ait İHA’ların Ermenistan hava sahasına girme girişimlerini engelledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“29 Temmuz gecesi ve 30 Temmuz saat 07:00 itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırının tamamı boyunca durum nispeten sakin ve bölgedeki durum Ermenistan birliklerinin konrolünde.”
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