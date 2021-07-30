Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu sefer Nakhijevan sınırından Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birimleri bu sefer Nakhijevan sınırında provokasyona başvurup Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar.
Özellikle 30 Temmuz tarihinde saat 11:20-11:20 sularında keskin nişancı silahlardan ve farklı kalibreli silahlardan Ermenistan’ın Yeraskh bölgesinde konuşlanan Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin verdiği karşılık sonucunda düşman susturuldu. Ermeni tarafından yaralılar ve kayıplar yok.
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