AGİT Başkanı Linde: “Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin artmasından endişeliyiz”

AGİT Başkanı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son gelişmelere değindi.

Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda her iki tarafa 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmanın şartlarına yerine getirme çağrısında bulundu.

AGİT Başkanı, “Ermenistan-Azerbaycan sınırında tekralanan olayların raporları ciddi endişelere neden oluyor. Tarafları son insani adımları geliştirmek ve çözülmemiş sorunları barışçıl bir şekilde çözmek için 9 Kasım üçlü anlaşmaya tam olarak uymaya çağrıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI