Tokyo-2020: Ermeni boksör Darçinyan çeyrek finale yükseldi

Tokyo’da devam eden Olimpiyat oyunlarında Ermeni sporculardan boksör Arman Darçinyan 75 kg kategorisinde mücadelesine başladı.

Başarılı bir şekilde mücadeleye giren Ermeni boksörcü 1/8 finalde Slovakya’yı temsil eden Andrey Chemez ile karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmada emin bir zafere imza atan Ermeni boksör hakemlerin oybirliğiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde zafer kazandığı halde Arman Darçinyan için madalya garantili olacaktır.

Darçinyan çeyrek finalde Filipinler’i temsil eden Eumir Marcial ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 1 Ağutos tarihinde Ermenistan saatiyle 7:35’te gerçekleşecek.

ERMENİ HABER AJANSI