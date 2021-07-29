Paşinyan’dan Rusya’ya Azerbaycan çağrısı: Sınıra Rus askerleri konuşlansın

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la yeniden tırmanan sınır geriliminde Rusya’nın devreye girmesini istedi. Paşinyan, Rus askerlerinin sınır boyunca konuşlanması çağrısında bulundu.

DUVAR – Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi asker ölümleri ve yaralanmaların yaşandığı ateşkes ihlalleriyle sürerken, Erivan’dan Moskova’ya bir çağrı geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la sınırları boyunca Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılmasını istedi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Paşinyan, “Mevcut durum düşünüldüğünde, Ermenistan-Azerbaycan sınırının tamamına Rus sınır muhafızlarının sınır karakollarını konuşlandırmasını gözden geçirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum” dedi. Paşinyan, Erivan’ın bu öneriyi Moskova’ya görüşmeye hazırlandığını, böyle bir adımın sınır belirleme ve çizme çalışmalarında askeri çatışma riskini önleyeceğini belirtti.

Dağlık Karabağ krizini Rusya’nın arabuluculuğundaki ateşkesle çözen iki ülke arasındaki gerilim son günlerde yeniden tırmanıyor. Dünkü çatışmalarda üç Ermenistan askerinin öldüğü ve dördünün yaralandığı, Azerbaycan’ın da iki askerinin yaralandığı açıklanmıştı. Taraflar bu sabah da birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. (DIŞ HABERLER)

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