Orda bir Ermeni köyü var uzakta

Hoşgörünün tavan yaptığı… Müslüman, Hıristiyan, Ermeni, Türk, Arap, Sünni, Alevi, Süryani’nin iç içe yaşadığı… İmam, papaz, hahamın arkadaşlık yaptığı topraklarda dolaşmaya devam… Vakıflı Köyü’ndeyiz. Türkiye’deki tek Ermeni köyü. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Vakıflı Muhtarı Berç Kartun, Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar… Ve diğer dostlar… Çay bahçesindeyiz. Mekânın sahibi Garbis Kuş. İlk söz muhtar Berç Kartun’da… O konuşuyor, köylü başıyla onaylıyor: Her şeyin başı huzur… Burada mutluyuz, huzurluyuz… Hepimiz kardeşiz. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimiz. Ermeni meselesinde ABD yanlış yaptı… Biden’ı kınadık… Susmadık, sesimizi çıkardık. Siz sormadan ben söyleyeyim, erken seçime karşıyız… Ülkenin bunca önemli sorunu varken, seçime gitmek hata olur. *** Her şey organik Vakıflı’da ne alırsanız… Ucuz… Temiz… Evde yapılmış ürünler. Çeşit çeşit reçeller… Portakal çiçeği… Ceviz… Yenidünya çiçeği… Çilek… Mandalina. 8 çeşit şarap, 15 farklı likör. Ziyaretçi çok… Yurdun her yerinden. Köylü çalışkan… Herkes işinde gücünde… Ekonomiyi soracak olursanız “Sorun yok.” *** Hasar tespiti Hikmet Çinçin… Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Başkan, “Korona raporu” ile söze başladı: Bazı sektörler hiç yara almadı… Aksine işleri açıldı… Mobilya… Gıda market zincirleri… Lojistik… Tarıma dayalı sanayi. Yaralı sektörler ise… Düğün salonları… Okul servisleri… Lokantalar, kahveler… Özel okullar… Halı sahalar. 1 Temmuz’dan itibaren ekonomi toparlanmaya başladı… Aman bu hız devam etsin. Başkanın… Ve Hataylılar’ın beklentisi: – Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler gelişmeli… Zira… Orada yaşayan 40 bin Türk’ün 30 bini Hataylı. *** Samandağ Nüfus 125 bin… Türkmen… Arap… Ermeni… Uygarlıkların, dinlerin, mezheplerin buluştuğu tarihi yerleşim yeri. Sünni… Alevi… Hıristiyan Ortodoks… Hıristiyan Katolik… Gregoryenler… Ortodoks ve Protestan Araplar… Tam bir “Uzlaşı… Barış” adası. Kaymakam Murat Kütük ile ilçeyi gezdik. Gözlemlerimiz… Özetle: Yeni bir hükümet konağı lazım… Ayrıca… “Turizm Fakültesi… Turizm Lisesi” açılmasında yarar var… “Fen Lisesi” de olursa, Samandağlı bayram yapar. *** ‘Asuman Abla’ Onunla ilgili çok yazı yazdık… Diyarbakır’daydı… 7 yıl “Çevik Kuvvet’te” görev yaptı. 2 yıl da “Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü.” Halkın içindeydi… Bölgenin “Asuman Abla’sıydı.” Hatay’a atandı… Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü… Sonra “Afrin görevi.” Ve şimdi de Samandağ İlçe Emniyet Müdürü. Özlemiştik… Hasret giderdik. Yine halkın içinde… Yine çalışkan… Yine ilçenin “Asuman Abla’sı.” *** Nikâh patlaması Ayhan Yavuz… Kırıkhan Belediye Başkanı. Bize bir “liste” uzattı. Günde kaç nikâh kıydığına dair liste. Korona… Yeni dönemin ilk cumartesi günü… 3 Temmuz… Kırıkhan’da “Başkanın kıydığı nikâh” sayısı… Yedi. Bir de “nikâh memurunun” kıydıkları var. Samandağ’da… Diğer ilçelerde… Hatay merkezde… “Nikâh, düğün patlaması” tam gaz. *** Çarşı Mahmut Tekin… Uzunçarşı esnafından… “Nan Hatay… Yöresel Ürünler.” 18 çeşit peynir var… Kendi üretimi. Kaşar… Dil peyniri… 32 lira. Keçi peyniri… Tulum… Tereyağı… Kaliteli… Alıcısı çok. Mahmut, “Oh, çok şükür” diye söze başladı: – Çarşıda hareketlenme başladı… Giderek açılır… Korona döneminde internet üzerinden siparişle ayakta kalmıştık… Şimdi rahatladık. – Mahmut… Çarşı, erken seçim istiyor mu? – Şahsım olarak istemiyorum… İstesem ne olacak? Alternatif yok ki… Kim alternatif? Çok kişi iktidara kızıyor ama yerine koyacak alternatif bulamıyor. *** Hıdırbey Tarihi bir köy… Musa Dağı eteklerinde… Havası “yayla.” “Ziyaretçi” çok… Her gün bayram yeri gibi. 3 bin yıllık olduğuna inanılan “Tarihi eser… Musa Ağacı’nın” çevresi… İnsan seli. Söylence… Asırlardır dilden dile… Efsane: Musa ve Hızır Aleyhisselam… Buluşurlar… Yolculuk sahilden başlar… Hıdırbey Köyü’nde, su kenarında dinlenirler… Bu sırada Musa Aleyhisselam, asasını toprağa saplar… Sonra yola devam… Bir süre sonra, asasını unuttuğunu fark eder… Geri dönerler… Bir de ne görsünler? Asa, yeşermiş… Rivayet edilir ki, o asa, şimdiki tarihi çınar ağacı. Köyde… Tarihi Kemerli Köprü… Mesire yerleri… Ermeniler’den kalma tarihi evler… El yapımı ürünler… Ne ararsanız var… Tam bir “müze köy.” Gezdik… Dinlendik… Millet “bayram” yapıyor… “Koronadan çıkış… Rahatlama” bayramı. Sabah Gazetesi