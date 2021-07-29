Jilber Barutçiyan’ın Makro Mantarlar kitabı tanıtımı

Türkiye’nin tek mikoloğu (mantarbilimcisi) Jilber Barutçiyan, onbeş yıl süren arazi çalışmasının ardından özel bir tasarımla hazırladığı ikinci kitabı Makro Mantarlar ile mantar tutkusunu ve doğa ile iç içe olma halini okuyuculara da bulaştırıyor.

Kitabın tanıtımını ve imza gününü 30 Temmuz Cuma günü Saat 17.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Katılımın herkese açık olduğu etkinlik Kadıköy Çiya Restaurant’a gerçekleşecek.

Tamamı renkli, kuşe kağıda basılı kitap tam 328 sayfa. GİNKO Bilim Yayınevinden çıkan kitabı internet üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Barutçiyan daha önce verdiği röportajlardan birinde, “Dünya mutfaklarında yer etmiş ve ekonomik değeri yüksek mantarların tamamı ülkemizde bol derecede mevcut. Çok büyük bir ihracat potansiyeli var ama kısmen (bölgesel) kullanılıyor, bu potansiyeli işlemesini bilmiyoruz. Kuzugöbeği mantarını bütün Ege topluyor ama Kastamonulu bilmiyor, dağda çıkıyor çürüyüp gidiyor. İstanbul’un lüks restoranları İtalya’dan kilosu fahiş fiyata kurutulmuş kuzugöbeği mantarı getirtiyor. Bunların bir kısmı Türkiye’den İtalya’ya gönderiliyor. Birini doğada görebilmek uğruna İsviçre’den Fransa’ya gittiğim mantarları, İstanbul çevresinde sepet dolusu topluyorum.” demişti.

Jilber Barutçiyan kimdir?

Jilber Barutçiyan Galatasaray Lisesi mezunu. Türkiye’de arkeoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 yılında İsviçre’ye gitti. İsviçre’de amatör olarak mantarcılığa başlayan Barutçiyan, İsviçre Sağlık Bakanlığı’nın onayından geçmiş bir mikolog yani mantar bilimcidir.

20 yılı aşkın bir süre boyunca, mantarlar konusunda çeşitli kurs, seminer ve arazi faaliyetlerine katıldı. Üyesi bulunduğu İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu’nun (VAPKO) diplomasını 2006 yılında aldı. Kişilerin topladığı mantarları kontrol etme, her türlü mantar ticaretinde sertifika yazma ve kurs verme yetkisi kazandıran bu sertifika, dünyada sadece İsviçre Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. Uzun yıllar sağlık sektöründe çalışmış, ticaretle uğraşmış. Avrupa’nın birçok ülkesinde yabani mantar toplamanın neredeyse milli spor kabul edildiğini, sadece İsviçre’de iki bin civarında kulüp bulunduğunu, İtalya, İspanya, Fransa’da federasyonlar oluştuğunu söylüyor. Barutçiyan Türkiye’ye döndüğükten sonra yabani mantar zengini bölgeleri gezmeye başlamış.