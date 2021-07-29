Azerbaycan’dan Ermenistan sınırında yeni provokasyon

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Gegharkunik idari bölgesindeki temas hattında, Karvaçar (Kelbecer) istikametinde 29 Temmuz 03:00 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri 28 Temmuz tarihindeki ateşkes anlaşmasını ihlal edip Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerine doğru ateş açtılar.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan’ın bu provokasyonuna karşılık verildikten sonra durum sakinleşti.
Saat 07:00 itibarıyla herhangi bir gerginlik sınırda yaşanmadı.
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