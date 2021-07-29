Azerbaycan BM’e rapor sunma sürecinde manipülasyona başvuruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye daimi temsilcisi Mher Margaryan 20 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreterine ve BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı’na mektup iletti.

İlettiği mektupta Margaryan Azerbaycan tarafından BM Sürdürülebilir Kalkınma üst düzey siyasi forumunda sunulan üçüncü gözden geçirme raporuna değindi.

BM’de Ermenistan daimi temsilciliğinden edinilen bilgilere göre Azerbaycan bir kez daha BM çerçevesinde rapor sunma sürecini Dağlık Karabağ (Artsakh) ihtilafı hakkında dezenformasyon yaymak için kullanıyor.

2020 yılının Eylül ayında Azerbaycan’ın saldırısıyla başlayan savaş sonucunda ortaya çıkan ağır hümaniter ve çevresel sorunlarından ve Azerbaycan’ın işlediği suçlardan dünya kamuoyunun dikkatini dağıtmaya çalıştıklarını da yazılan mektupta vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI