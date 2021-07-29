Azerbaycan askerlerinin ölü sayısı sosyal medyada tartışılıyor

Azerbaycan resmi makamları şimdiye kadar Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında son günlerde yaşanan çatışmalar sırasında ölen Azerbaycanlı askerlerinin sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi yayınlamadı.

Özellikle Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesine doğru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin provokasyonları sırasında, Azerbaycan sosyal medyasında yayılan ve resmi makamlarca ne doğrulanan, ne de yalanlanan bilgilere göre 10 Azerbaycanlı asker öldü.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan ordusu 28 Temmuz’da saat 03:40 sularında Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey-doğu kısmında bir kez daha provokasyona başvurup ateşkesi ihlal etti ve Ermeni mevzilerine doğru ateş açtı. Gegharkunik idari bölgesindeki Sotk-Verin Shorzha istikametinde yaşanan çatışmalar sırasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri düşman saldırısını geri pükürttü.

ERMENİ HABER AJANSI