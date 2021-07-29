ABD Temsilciler Meclisi, Azerbaycan’a yapılan askeri yardımları kesmeyi öngören yasa tasarısı kabul edildi

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ABD Temsilciler Meclisi’nin Azerbaycan’a yapılan askeri yardımları kesme kararı aldığını duyurdu.

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ortak sunduğu ve ABD Kongre üyesi, Ermeni konularıyla ilgili komisyonun eşbaşkanı Frank Pallone’nun değişiklikler yaptığı, Azerbaycan’a yapılan askeri yardımları kesmeyi öngören yasa tasarısı dün Temsilciler Meclisi’nde oylandı.

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Azerbaycan’a yapılan askeri yardımları kesmeyi öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarının kabul edilmesinden önce Frank Pallone, 28 Temmuz’da Ermenistan-Azerbaycan sınırının Gegharkunik İdari Bölgesinin yakınında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan provokatif saldırılarına değindi. Bu saldırılar nedeniyle 3 Ermeni asker şehit oldu, dördü de yaralandı.

Pallone “Azerbaycan’ın bugünkü saldırısı, Ermeni topraklarını işgal etme ve ülkedeki demokrasiyi bozma planının bir parçası. Bu saldırganlık göz ardı etmeye devam edilirse, saldırılarını ölümcül bir sonuçla sürdürecekler.” ifadeleri kullandı.

Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Joe Biden, 4 Mayıs’ta 2. Karabağ savaşı nedeniyle Azerbaycan’a askeri yardımların engellenmesine yönelik kısıtlamalara getirilen muafiyeti uzatmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI