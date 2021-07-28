Tatoyan: Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, sakinlerimizin haklarını koruyor

Ermenistan Ombudmanı Arman Tatoyan, Ermenistan’ın Gegharkunik İdari Bölgesi’nde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateşle ilgili en az üç inkar edilemez gerçeğe dikkat çekti.

Arman Tatoyan, silahlı çatışmaların Ermenistan’ın egemen topraklarında bulunan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kışkırtıldığını vurguladı.

Tatoyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gegharkunik’te Azerbaycan’ın açtığı ateşle ilgili en az üç inkar edilemez gerçek:

Silahlı çatışmalar, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarında bulunan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kışkırtılmakta.

Azerbaycan’ın açtığı ateş, köylerin istikameti de dahil olmak üzere Ermenistan köylerinin hemen yakınında.

Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, sakinlerimizin haklarını, hayatını ve barışını korumakta”

ERMENİ HABER AJANSI