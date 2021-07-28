Son dakika… Dağlık Karabağ alev aldı! Ermeni askerler öldürüldü

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Sınır hattında gece yarısı bir kez daha ateşkes ihlali gerçekleşti, Azerbaycan ordusu Ermenistan’a karşılık verdi. Azeri yetkililer, iki askerin yaralandığını bildiriyor. 44 gün Dağlık Karabağ savaşının ardından işgal altında tuttuğu topraklardan çekilen Ermenistan, bir kez daha Azerbaycan’ı kışkırtıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer’deki mevzilere ateş açtığını duyurdu. Yerel saatle 00.50’de saldırıda iki Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusunun misillemede bulunmasıyla Ermenistan ordusu kayıplar verdi. Yerel kaynaklar, üç askerin öldüğünü bildiriyor. Rus medyası da ölen askerleri doğruladı. AZERBAYCAN’DAN UYARI Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı ikinci açıklamada Ermenistan’a bölgede kışkırtıcı adımlardan uzak durma çağrısı yaptı. Ermenistan’ın saldırı pozisyonlarının etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, “Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimini, iki ülkenin devlet sınırındaki durumu kışkırtmalardan ve kasıtlı olarak kötüleştirmekten kaçınmaya ve devlet sınırlarının medeni şekilde belirlenmesi konusunda müzakerelere başlamaya çağırıyoruz” denildi. Bakü yönetimi, sınır boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan’da olduğunu da vurguladı. ‘ERMENİSTAN SINIRA TANK YIĞDI’ Üçüncü resmi açıklamada ise, Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında Rus tarafınca yerel saatle 10.00’da ateşkes uygulanmasına yönelik çağrıyı kabul ettiği belirtildi. Ateşkese rağmen Ermenistan saldırılarının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Ermenistan tarafı, ilave tanklar ve 120 milimetrelik havan topları kullanarak durumu kötüleştirmeye ve mevzilerimize ateş etmeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı. Milliyet Gazetesi