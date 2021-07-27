Kadasetli Patrik Sahak II: “En Küçük Kilise Ailedir”

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 25 Temmuz Pazar günü, Kadasetli Patrik Sahak II riyasetinde Surp Badarak gerçekleştirildi. Salgın tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda cemaat üyesinin katılım gösterebildiği ayinde, Gazturman Gayan’ın kurucusu müteveffa patrikler de anıldı ve Hokehankisd Töreni düzenlendi. Kadasetli Patrik Sahak II vaaz verdi. Tören patrikliğin Facebook sayfasından canlı yayınlandı.

Rahip Harutyun Damadyan eli ile gerçekleşen Kutsal Sunu ayininde kilisenin diyakos ve okuyucuları Rab’bin sofrasına hizmet ettiler. İlahileri Sirun Sirunyan’ın orgu ve Diyakos Artun Tekiroğlu yönetiminde Nersesyan Korosu üyeleri seslendirdi.

Kominyon dağıtımının ardından Kadasetli Patrik Sahak II, Ermenice ve Türkçe vaaz verdi.

Vaazlarında günün İncil okuma ayetleri üzerine, ailenin önemine vurgu yapan Patrik Sahak II, dünyada en kutsal hizmetin çocuklar için yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı.

Patrik Sahak II’nin Türkçe vaazından bazı başlıklar şöyle;

”Bazen aramızda tartışırız en önemli kurumumuz hangisidir diye. Kilisemiz mi? Okullarımız mı? Hastanemiz mi? Derneklerimiz mi? Hangisidir? Benden Kilise dememi bekliyorsunuz ama değil. En önemli kurum ailedir. Diğerleri onun üzerine inşa edilir. En önemli kurum ailedir çünkü, en küçük kilise, en küçük okul, en küçük hastane ailedir. Sağlıklı aileleri olmayan toplumlar hayatta kalamaz. Bu yüzden kilisemizde de aile çok önem verilen bir konudur…

Hayatın devamı biyolojik bir meseledir. Çoğalmayı başarabilen halklar ayakta kalabilirler.

Toplum olarak, gerçekleşen 12 doğuma karşılık, 26 insanımızı toprağa veriyoruz. Bizim istatistiğimiz bu.

Tanrı’nın bizim evliliklerimiz ile ilgili bir planı var. Tanrı evlilikleri dünyada hiç bir şeyi kullanmadığı gibi kullanıyor. Yaratmak için kullanıyor.

Anne ve baba Tanrı ile işbirliği yapıyor. Tanrı’ya benzer bir varlık dünyaya getiriyorlar ve büyütüyorlar. Dünya’nın en zor işini yapıyorlar. Tanrı’nın, Adem ve Havva’yı gördüğü andaki mutluluğu, bütün dünyayı ve tabiatı yarattığı mutluluğundan fazlaydı çünkü kendine benzer, konuşan, düşünen birini yaratmıştı.

Dünya nüfus patlaması var diyorlar. Hayır dünyada bencillik patlaması var. Dünya belki 50 milyar insanı barındıracak kadar zengin kaynaklara sahip. Dünya herkese yetecek kadar büyük ama bir kişinin bile bencilliğine yetmeyecek kadar da küçük.

Her çocuk kendi bereketiyle ve kısmetiyle gelir. Her çocuk için Tanrı’nın bir planı vardır, bir düzeni vardır hiç merak etmeyin.

Yöneticiler olarak bizlerin üzerine düşen görev hüzünlü zamanlarda halkımıza müjdeli haberler vermektir. Halkımıza verilecek en büyük müjdelerden biri de okullarımızın kapatılmayacağı haberidir. Ben bütün yöneticilerden ve din adamlarından bu müjdeyi vermelerini bekliyorum. Umutsuz olmanın zamanı ve yeri değil. Vaftizimizde almış olduğumuz umut bize ölüme hatta ölümden sonrasına kadar yeter. Yeter de artar bile.”

Vaazların ardından Müteveffa Patrikler Haçaduryan, Kalustyan, Kazancıyan ve Mutafyan ayrıca Gazturman Gayan kampı için hizmet veren merhumlar ve tüm Rab’de uyuyanlar için Hokehankist duaları okundu.

Patrik Sahak II’nin son takdisi ile tören son buldu.

https://haber.sat7turk.com/kadasetli-patrik-sahak-ii-en-kucuk-kilise-ailedir/