Zaharova: Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin artmasından endişe duyuyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Maria Zakharova gazetecilere verdiği haftalık brifing sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Zaharova Rusya’nın, Ermenistan-Azerbaycan sınırının bazı bölgelerinde gerginliğin artmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Zakharova yaptığı açıklamada “Elbette, bölgesel durum üzerinde son derece olumsuz bir etkisi var ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyaloğun çözümüne katkıda bulunmuyor, her iki ülke toplumunda haksız kayıplara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Sınırda bir Ermeni askerinin ölümü nedeniyle taziyelerini ileten Zaharova tüm yaralılara acil şifalar diledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerin yakında başlamasını umuyor” dedi ve Rus tarafının bu konuda yardıma hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI