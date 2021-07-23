Türkiye Ermenileri genç bir ölümle sarsıldı

HYETERT – Türkiye Ermeni toplumu genç yaşta kaybettiği bir değerin ardından yas tutuyor. Burgazada’da evinde kalp krizi sonucu 41 yaşında yaşamını yitiren Leo Halepli’nin cenaze merasimi 24 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00’de Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nde gerçekleşecek. Pandemi dolayısı ile törene katılımın sınırlı olması rica edilmektedir.

Leo Süren Halepli kimdir?

1981’de İstanbul’da doğan Leo Süren Halepli, Pangaltı Ermeni İlkokulu’ndan sonra eğitimine Robert Kolej’de devam etti. Kolejde iken tiyatrodan bilgisayara uzanan geniş bir ilgi alanına sahipti. Amerika’da üniversite eğitimi alırken edebiyat, sosyoloji ve felsefeyle ilgilendikten sonra işletme ve iktisat alanlarında yoğunlaştı.

Halepli, Türkiye’ye döndükten sonra Ermenilerin kadim mesleklerinden biri olan, aile mesleği gümüşçülükle ilgilendi. Ardından, İngiltere’nin ünlü okullarından London School of Economics’te (LSE) AB entegrasyonunun siyasal iktisadı konusunda master yaptı. Master’ı birincilikle bitiren Leo için LSE, zihinsel gelişimindeki en önemli durak olur. O süreçte LSE’de yürütülen çeşitli projelerde araştırmacı olarak görev alır: Batı Avrupa’daki ileri teknoloji firmalarının inovasyon stratejileri, Doğu Avrupa ülkelerinin AB entegrasyonu sürecinde geçirdiği siyasi ve iktisadi değişimler, Avrupa’da mağdur grupların suçluluk oranlarının açıklanması. Bir yandan da insan sistemi yönetiminde davranış bilimleri konusunda eğitimler almaya devam eder.

Leo Süren Halepli, LSE’de öğrenimini sürdürürken sosyal sorumluluk projelerine de dahil olur; Türk Öğrenci Derneği’nin yönetiminde görev aldığı gibi, LSE’nin tarihindeki ilk Ermeni Öğrenciler Derneği’nin de kuruluşunda yoğun bir çalışma içine girer. Bu iki derneğin Londra’da Hrant Dink’in anısına düzenlediği ortak toplantı ise bir hayli etkiler Halepli’yi: “Hrant Dink anısına ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlik benim için müthiş bir öğrenim deneyimi oldu. İnsanlar birbirini önyargısız dinleyebildiğinde, iletişim kanalları açılıyordu. Bu konuda Oxford Muse’la ortaklaşa sohbet yemekleri de düzenledik. Konu Türkiye’nin AB üyeliği olunca bireyler düzeyinde önyargıların kırılabileceğini de gördük.” der.

5 dil biliyordu

AVRUPA Birliği Genel Sekreterliği’nin (ABGS) uzmanlık sınavını kazanan Leo Süren Halepli, İngilizce ve Fransızca yanında, Almanca, Batı Ermenicesi ve Türkçe biliyordu.

Photo (c) Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği