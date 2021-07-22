Tokyo Olimpiyatları: Açılış töreni direktörü, Holocaust’la alay ettiği için görevden alındı

Tokyo Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninden sorumlu direktörü Kentaro Kobayashi, Yahudi Soykırımı’yla ilgili geçmişte sarf ettiği sözler nedeniyle görevinden alındı.

Açılış törenine bir gün kala işine son verilen Kentaro Kobayashi, 1998 yılında kendisinin sergilediği komedi gösterisinde “Haydi Holokost’u oynayalım” gibi ifadeler kullanarak soykırımı alay konusu yapmakla suçlanıyor.

Kararı duyuran Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, “Kobayashi’nin tarihi trajediyle alay ettiğini öğrendik. Açılış töreninden bir gün önce böyle bir sıkıntıya yol açıp, Tokyolulara ve tüm ülke halkına verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz” dedi.

Kobayashi’nin soykırımdan bahsettiği gösterisine ait görüntülerin internette yayılmasının ardından, komedyene sosyal medyada tepki yağmıştı.

OLİMPİYATLARDA SAKANDALLAR NEDENİYLE İSTİFA DALGASI

Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi, organizasyon boyunca skandallarla uğraşmak zorunda kaldı. Komitenin başkanı Yoshiro Mori, ‘kadınları aşağılayan’ sözlerinden dolayı görevini bırakmış, Hiroshi Sasaki de benzer ifadelerden dolayı açılış ve kapanış törenlerinin sanat yönetmenliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Geçen hafta ise açılış töreninde çalması planlanan müziğin bestecisi Keigo Oyamada da geçmişteki davranışlarından dolayı istifaya zorlanmıştı. Okul arkadaşlarına zorbalık yaptığı ve bundan gururla bahsettiği ortaya çıkan Oyamada’nın bestesi törende çalınacak eserler arasından çıkarıldı.

İstifa dalgasının yanı sıra, hükümet de tepkilerin hedefinde. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, koronavirüs vakalarının artmasına rağmen olimpiyatları insan sağlığından önce tutmakla eleştiriliyor.

Covid-19 salgınından dolayı bir yıl ertelenmek zorunda kalan Tokyo 2020 Olimpiyatlarının açılış töreni 23 Temmuz’da seyircisiz düzenlenecek. Törene sınırlı sayıda yetkili, konuk ve basın mensubu katılacak.

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