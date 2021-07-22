Bu bayramda da haber yok

Bugün Bayram. Birçok evde bayram sevinci yaşanırken, yakınlarının akıbetinden habersiz olan ailelerin evlerinde artık bayram yaşanmıyor.

ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul – “Bizim evimizde artık bayram yok, düğün yok, bizim soframızda mutluluk huzur yok” diyen aileler, kayıplarının bulunmasını istiyor. Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 563 gündür, Şırnak’ta 11 Ocak 2020’de kaybolan Hurmüz Diril’den (72) 557 gündür ve Silivri Cezaevi’ndeki oğlunu görmek için 24 Ocak 2020’de Batman’dan İstanbul’a gelen Mehmet Bal’dan (59) 544 gündür haber alınamıyor. Ayladır akıbetleri bilinmeyen kayıpların üzerinden 4 bayram geçti. Dört bayramdır, bayram kutlayamayan o aileler Milliyet’e konuştu.

Bakanla görüşecekler

Kız kardeşi kaybolduğu günden beri her gün “Gülistan Doku Nerede” diye soran ablası Aygül Doku, bayram sonrası Adalet Bakanı ile bir görüşeceklerini söyleyerek, “Eğer benim kız kardeşim yaşıyorsa benim kız kardeşim nerede? Benim kız kardeşim öldürüldüyse bedeni ve katilleri nerede? İntihar ettiyse neden o suda kardeşim çıkmadı? Ailece birbirimizin yüzüne ağlamamak için bakmıyoruz, güçlü durmaya çalışıyoruz. Acımızı bile yaşayamıyoruz” dedi.

‘Katiller bulunmalı’

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan babası Hurmüz Diril (72) ve annesi Şimuni Diril (65), 11 Ocak 2020’de kayboldu. Şimuni Diril’in cansız bedenini çocukları 20 Mart 2020’de köye 2 kilometre uzaklıkta buldu. Cenazesi de 26 Mart’ta İstanbul’daki Latin Mezarlığı’nda toprağa verildi. 11 Ocak’ta kaybolan Hurmüz Diril’den ise 557 gündür haber yok. Ailesi, Hurmüz Diril’in akıbetinin bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Çiftin oğlu Remzi Diril, “Bizim ilk günden beri tek istediğimiz bu olayın aydınlanması ve katillerin bulunması. Konuyla iki hafta önce görgü tanıklarından biri gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz bir an önce iddianamenin hazırlanmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde babamızın akıbetini öğrenebiliriz. Babamın akıbetinin üzerinden 2 Paskalya Bayramı, 2 Noel Bayramı geçti. Bu bayramlarda bir tarafımız hep eksik” diye konuştu.

‘Umudumuz kalmadı’

Silivri Cezaevi’ndeki oğlunu ziyaret etmek amacıyla 24 Ocak’ta Batman’dan İstanbul’a gelen 58 yaşındaki Mehmet Bal’dan da ailesi tam 544 gündür haber alamıyor. Bal’ın son olarak Eminönü İskelesi’nden Kadıköy vapuruna bindiği anlara dair Mobese kayıtlarına ulaşıldı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran ailenin tüm çabalarına rağmen Bal bulunamadı. Kaçırıldığına, zorla alıkonulduğuna ya da öldürülmüş olabileceğine dair herhangi bir delile rastlanılmadığı için dosya kapatıldı. Bal’ın oğlu Nihat Bal, “4’üncü bayramı geride bıraktık ve 4 bayramdır babamızdan haber bekliyoruz ancak artık umudumuz kalmadı. İstanbul gibi her tarafta kameraların yer aldığı bir ilde babam yer yarıldı da içine mi girdi? Elimiz kolumuz bağlı, bir şey yapamıyoruz. Babamın akıbeti belli olursa o zaman biz bayramı yaşarız” ifadelerini kullandı.

Milliyet Gazetesi