Peskov: “Karabağ müzakerelerinde AB’nin verimli çabalarını memnuniyetle karşılarız”

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sekreteri Dmitri Peskov, Dağlık Karabağ ihtilafı kapsamında elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmesine yönelik olmak şartıyla AB ülkelerinin arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Peskov, “Eğer bu arabuluculuk çabaları, istikrar ve öngörülebilirliğe yol açıyorsa ve mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesine yardım ediyorsa, biz bu çabaları memnuniyetle karşılayabiliriz. Genel olarak bu yöndeki çalışmalar iyi ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın üçlü açıklamalarının, Dağlık Karabağ konusunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok yoğun katılımıyla elde edildiğini hatırlatarak, “Putin, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile daima temas içindedir. Şuanda biz elde edilen anlaşmaların hayaa geçirilme aşamasındayız” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI