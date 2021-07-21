Mafyanın özel yeraltı cezaevi

Rusya’nın St.Petersburg kentinde mafyaya ait özel cezaevi bulundu. 6 hücresi bulunan ve ahşap bir yapının altına gizlenen cezaevinin, 2010 yıllarında fidye için insan kaçırma olaylarında kullanıldığı tahmin ediliyor.

Mafyanın özel cezaevine ahşap evin garajından giriliyor. Garaj tabanındaki beton levha özel düzenekle aşağı inerek bodrum katındaki hücrelere giriş sağlanıyor. Arazi ve villanın eskiden cezaevinde çalışan emekli gardiyan Renat Almazov’a ait olduğu ve cezaevinin Ermeni asıllı “Eskobar” lakaplı mafya babası Makırçan tarafından kullanıldığı öğrenildi. Yeraltındaki cezaevinde bugüne kadar kimlerin tutulduğu, soruşturmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

Hürriyet Gazetesi