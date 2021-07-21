Ermenistan Cumhurbaşkanı, Japonya İmparatoru ile bir araya gelecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan çalışma ziyareti için Japonya’ya gidecek.

Armenpress Haber Ajansı’nın Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’nın Halkla ilişkiler Departmanından edindiği bilgiye göre Armen Sarkisyan, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan 32. Yaz Olimpiyat Oyunlarının açılış törenine katılacak.

Sarkisyan, Japonya İmparatorluk Sarayı’nda İmparator Naruhito tarafından düzenlenen resmi kabul törenine katılacak ve İmparator ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Japonya Başbakanı Suga Yoshihide ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede Ermeni-Japon ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin kunular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermeni-Japon işbirliği imkanlarını görüşmek ve bilim ve eğitim kurumlarını ziyaret etmek için bir kaç ünlü teknoloji şirketinin yöneticileri ve işadamlarıyla da bir araya gelecek.

ERMENİ HABER AJANSI