Ermeni askerler, Gürcistan’daki NATO tatbikatlarına katılmayacak

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Gürcistan’da gerçekleştirilecek NATO tatbikatlarına Ermeni askerlerin kattılmayacağını duyurdu.

Onuncu kez hayata geçirilecek olan “Agile Spirit 2021” çok uluslu tatbikatlar, NATO himayesinde 26 Temmz – 6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Daha önceki yıllarda Ermenistan, Gürcistan’da düzenlenen NATO tatbikatlarına defalarca katıldı. Ancak son yıllarda bu geleneğe fiilen son verildi.

ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Gürcistan ile ABD’nin yanısıra anılan tatbikatlara NATO üyesi ve müttefiği olan 13 ülke askerleri ikatılacak. Bu ülkeler listesinde Almanya, Büyük Britanya, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna da yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI