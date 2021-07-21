ABD’den Ermenistan ile Azerbaycan’a çağrı

ABD, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında ve özellikle Yeraskh/Sadarak bölgesinde yaşanan son olaylardan endişe duyduğunu duyurdu.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi, “Biz her iki tarafı hızlı ve barışçıl bir şekilde gerginliği azaltmaya ve somut müzakereler başlatmak için uygun ortam yaratmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz tarihinde Ermenistan-Nakhicevan (Nahçıvan) sınırında, Yeraskh köyünün yakınında Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermeni mevzilerine farklı silahlardan ateş açtı. Azerbaycan’ın saldırgan eylemleri neticesinde Yeraskh muhtarı Radik Oğikyan yaralandı.

ERMENİ HABER AJANSI