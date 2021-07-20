Yunanistan ve Güney Kıbrıs medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjdesini’ ve ziyaretini nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere 19 Temmuz günü Kıbrıs’a gitti. Erdoğan, KKTC’de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, KKTC’ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta bir ‘müjde’ vereceğini belirtmişti. Bunun üzerine, KKTC’nin adının değiştirilebileceği ya da Maraş’ın statüsüyle ilgili yeni bir politika uygulanacağı söylentileri dolaştı.

Erdoğan, KKTC Meclisi’nde yaptığı konuşmada ise, müjdeyi ‘Cumhurbaşkanlığı külliyesi’ ve bir ‘millet bahçesi’ olarak açıkladı.

Erdoğan’ın ziyareti, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da tepki çekmiş, açıklanacak olan ‘müjde’ yeni gerilimlere yol açabilecek bir gelişme olarak görülüyordu.

Güney Kıbrıs medyasında Erdoğan ziyareti

Ziyaretle ilgili Rum basınında çıkan yorumları ve haberleri derledik.

Cyprus Mail: Erdoğan Maraş’tan bahsetmedi

İngilizce yayın yapan Cyprus Mail internet sitesi, Erdoğan’ın konuşmasında adada iki devletli çözüm politikasına vurgu yaptığını ancak Maraş’tan bahsetmediğini yazdı:

“Erdoğan, Kıbrıs’taki barış müzakereleriyle ilgili olarak Türklerin bir 50 yıl daha beklemeyeceğini söyledi. Erdoğan, ziyareti esnasında yeni bir cumhurbaşkanlığı sarayının açılışını yapacak.”

Ekathimerini: Erdoğan ‘işgal’ topraklarında Cumhurbaşkanlığı sarayı inşa edeceğini duyurdu

Yunanistan’da yayımlanan Ekathimerini gazetesi, Erdoğan’ın konuşmasını “Erdoğan konuşması sırasında işgal altındaki topraklarda Cumhurbaşkanlığı sarayı ile hemen yanında bir millet bahçesinin inşa edileceğini açıkladı. Mevcut cumhurbaşkanlığı binasının da müzeye dönüştürüleceğini söyledi.” olarak aktardı.

Philenews: Erdoğan Maraş konusunda ‘sinir oyunu’ oynadı

Günlük yayımlanan Philenews ise, Erdoğan’ın ziyaret öncesi ve esnasında yaptığı açıklamalar ile bir ‘sinir oyunu’ oynadığını yazdı:

“Erdoğan ziyaretinin ilk gününde Maraş ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Bu da, herkesi bu konuda bir sürpriz olmayacağı konusuna inandırdı. Erdoğan, bir Cumhurbaşkanlığı sarayının inşası duyurusunu yaptı. Maraş’ı ziyaret edip etmeyeceği belli değil. Bir donanma üssü ve insansız hava araçları üssünün inşası için yeni açıklamaların yapılması ihtimal dışı görünmüyor. Erdoğan, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm politikasının yanı sıra AB ve ABD’nin Kıbrıs konusundaki tutumunu eleştiriyor.”

Rumlar protesto gösterisi düzenledi

Diğer yandan Gazimağusa yakınlarında toplanan Rumlar, adanın birleşmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan’ın ziyareti esnasında düzenlenen gösteride konuşan Yiannakis Toffari, “Umudumuz yarım kalsa da bu umutla ülkemizin birleşmesi için mücadele edeceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Simos Ioannou ise “Gamagusta size ait, burda doğanlara ve burada büyüyenlere ait bir yer. Burayı inşa edenlere ve içinde yaşayanlara ait bir yer.” dedi.

Yunanistan ana muhalefete partisi Syriza’dan Erdoğan’ın konuşmasına kınama

Yunanistan’da Aleksis Çipras’ın liderliğindeki Syriza partisi, Erdoğan’ın konuşması sonrası yaptığı yazılı açıklamada, kullanılan ifadeleri kınadığını bildirdi.

“Türk Cumhurbaşkanı’nın konuşması kabul edilemez” denilen açıklamada şunlar denildi:

“Tüm uluslararası toplum, özellikle de AB, Kıbrıs’ta hiçbir işgal kuvvetinin olmayacağı, tek vatandaşlık, ama adil ve iki toplumlu bir çözüme ulaşılması için harekete geçmeli.”

Euronews