Yeraskh muhtarı Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı

Ermenistan’ın Ararat idari bölgesinde ve Nakhijevan ile sınırı olan Yeraskh köyünün muhtarı Radik Oghikyan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucunda koldan yaralandı.

Ararat hastanesi müdürü Arayik Sardaryan’ın aktardığı bilgilere göre Yeraskh muhtarı tahkimat yapısındayken muhtemelen bomba parçalarından yaralandı.

Gece yarısında hastaneye kaldırılan Radik Oghikyan’ın sağlık durumunun orta ağırlığında olduğunu ve hayati tehlikede olmadığını vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere 19 Temmuz akşamı saat 18:40’ten itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesindeki Ermeni mevzilerine çeşitli kalibre ateşli silahlardan saatlerce ateş açtılar. Arada havan topları da kullanıldı.

Saat 23:00 itibariyle durum gerginliğini koruyor.

ERMENİ HABER AJANSI