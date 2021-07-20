SOCAR’ın dört üst düzey yöneticisi görevden alındı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın bazı üst düzey yetkilileri görevlerinden alındı.

DUVAR – Interfax-West’in haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Temmuz’da, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın bazı üst düzey yetkililerinin görevlerinden alınmasına yönelik bir kararı imzaladı.

Görevden alınan yöneticilerin SOCAR Başkan Yardımcısı Mikail Ismayilov, Jeoloji ve Jeofizik Başkan Yardımcısı Bahram Hüseynov, Rafinajdan Sorumlu Başkan Yardımcısı David Mammadov ile Stratejik Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tofig Gahramanov olduğu bildirildi.

Görevden alma kararının gerekçesi açıklanmadı. SOCAR’ın toplam 12 başkan yardımcısı bulunuyor.

UKRAYNA’DA DAĞITIM ŞİRKETİ SATIN ALDI

Bu arada, SOCAR’ın Kıbrıs Rum kesiminde (Limasol) kayıtlı şirketi Socar New Energy Ltd (SNE) üzerinden Ukrayna’da faaliyet gösteren Glusco dağıtım şirketini satın aldığı iddia edildi.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden kaynaklara göre, Socar New Energy Ltd, Glusco Energy SA’nın hisselerinin tamamını 100 milyon dolara satın aldı. Satış işlemi için Ukrayna Antitekel Komitesi’ne (AMCU) başvuru yapıldı.

Glusco’nun Ukrayna’da 200’ye yakın akaryakıt istasyonunun yanı sıra Borispol ve Kiev Julyani havaalanlarında uçaklara yakıt ikmali yapıyor.

Ancak, SOCAR, Ukrayna’daki Glusco benzin istasyonu ağının satın alınmasıyla ilgili bilgileri doğrulamadı. Glusco istasyonlarının kurumsal haklarının sahibi Glusco Energy SA yetkilileri ise bu konuda açıklama yapmak istemedi.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna’da faaliyet gösteren Azerbaycan kökenli petrol şirketi Maddox’un ortaklarından Elena Perrin, Glusco Energy SA’nın yeni direktörü oldu. (AjansBizim)

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