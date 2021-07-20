Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi: ”Yeraskh uyuyamadıkça, Yerevan’ın gözlerine de uyku girmez”

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacôte Facebook sayfası üzerinden Ermenistan – Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesindeki gerginliği ile ilgili paylaşımda bulundu.

Fransa Büyükelçisi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”Yeraskh uyuyamadıkça, Yerevan’ın gözlerine de uyku girmez.”

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan edinen bilgiye göre 19 Temmuz akşamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, saat 18:40 itibaren bir kaç saat boyunca farklı kalibreli ateşli silahlardan Yerash köyü yakınlarındaki Ermeni mevzilerini ateşe tuttu. rada havan topları da kullanıldı.

Saat 23:00 itibariyle durum gerginliğini koruyor.

ERMENİ HABER AJANSI