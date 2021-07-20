Ermenistan Savunma Bakanlığı: Temas hattında herhangi bir değişikliğe izin vermiyeceğiz

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesindeki Ermeni mevzilerine çeşitli kalibre ateşli silahlardan ateş açmaya devam ettiler.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19 Temmuz geç akşam saatlerinde ve 20 Temmuz gecesinde saat 02:00’a kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ateşli silahlardan, havan topu kullanmadan Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesinde bulunan Ermeni mevzilerine doğr ateş açmaya devam ettiler.

Birkaç saat devam eden yoğun karşılıklı ateş sonucunda Yeraskh muhtarı, Radik Oghikyan Azerbaycan tarafından açılan ateşten dolayı alevlenen yangını söndürme çalışmalarına katılırken yaralandı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri temas hattının herhangi bir değişikliğine izin vermeyeceğini ilan ediyor.”

ERMENİ HABER AJANSI