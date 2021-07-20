Ermenistan Savunma Bakan Vekili Harutyunyan istifa etti

Ermenistan Savunma Bakan Vekili Vagharshak (Vağarşak) Harutyunyan istifa mektubunu sundu. Ülke 20 Haziran’da seçime gittiği için bakanlar ve başbakan, vekil sıfatıyla görev yapıyor.

Harutyunyan, Ermenistan’ın mağlubiyetiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden sonra 20 Kasım 2020 tarihinde göreve atanmıştı.

Ermenistan’da 20 Haziran’da yapılan ve Başbakan Vekili Paşinyan’ın partisinin galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerden sonra, önümüzdeki günlerde yeni bir kabine kurulması bekleniyor.

Agos