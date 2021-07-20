Ermenistan Ombudsmanı: Yeraskh bölgesinde son günlerde Azerbaycan ordusu tarafından açılan ateş suç niteliğindedir

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına atıfta bulunarak ve Ombudsman ofisinin aldığı ihbarlar üzerinde değerlendirmede bulunarak son günlerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan’ın Yeraskh bölgesinde Ermeni mevzilerine doğru açılan ateşin suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yeraskh’a doğru Azerbaycan ordusunun açtığı ateş artık devamlı bir hal aldı.

Arman Tatoyan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:

“Açılan ateşin suç niteliğini taşıdığını Ermenistan ile sınırının diğer bölgelerinde yerleşimlere doğru Azerbaycan ordusunun ateş açmasıyla birlikte Yeraskh bölgesinde 14 Temmuz tarihinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin askerlerinden birinin şehit olmasını da gösteriyor.”

Hatırlanacağı üzere 19 Temmuz akşam saat 18:40’tan itibaren birkaç saat boyunca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesindeki Ermeni mevzilerine çeşitli kalibre ateşli silahlardan saatlerce ateş açtılar. Yoğun bir şekilde havan topları da kullanıldı.

ERMENİ HABER AJANSI