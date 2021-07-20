20 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı işe Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 Temmuz tarihinde Moskova’da bir araya gelecek.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, “Bölgesel acil konular hakkında görüş alışverişi planlanıyor. Genellikle Dağlık Karabağ konusunda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmesinin pratik taraflarına dikkat edilecek. Özellikle de ekonomik ve ulaşım bağlarının canlandırılması ve geliştirilmesi konuları ele alınacak” ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Aliyev’in bir çalışma ziyareti yapacağını bildirerek, görüşmeler kapsamında herhangi bir belgenin imzalanmayacağını da vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI