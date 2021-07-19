Yargıtay’ın Sevag Balıkçı kararına kınama

Ermeni Soykırımı’nın 96’ncı yıldönümünde, 24 Nisan 2011’de Batman’ın Kozluk ilçesinde zorunlu askerlik yaptığı sırada öldürülen Sevag Balıkçı’nın faili Kıvanç Ağaoğlu’na verilen ceza Yargıtay’ca onandı. Nor Zartonk, Yargıtay’ın Ağaoğlu hakkında “olası kasıtla” gerekçesiyle 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onamasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

On yıl önce de bugün olduğu gibi farklı etnik kimliklere yönelik kin ve düşmanlık devlet tarafından canlı tutulduğu belirtilen açıklamada, şüpheli asker ölümleri, kışla cinayeti haberleri ardı ardına gelindiği hatırlatıldı. Çoğunluğunu Kürt, Alevi ve Ermenilerin, savaş karşıtlarının ve vicdani retçilerin oluşturduğu askerlerin intihar ederek öldüğü, şakayla, kazara vurularak öldürüldüğü söylendiği anımsatılan açıklamada, “2012 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından sayının azaldığından bahisle son on yılda 934 kişinin intihar ettiği açıklanmıştı. Etnik kimlikleri, inançları ve siyasi görüşleri nedeniyle işkence gören, öldürülen askerlerin cinayetleri, askeri mahkemelerin de katıldığı bir tiyatroyla örtbas ediliyor, cinayetler cezasızlıkla sonuçlanıyordu” denildi.

“BALIKÇI’YI UNUTURMAYACAĞIZ”

Mahkeme salonlarının tiyatroya döndüğü bu ülkede, hakikatin ortaya çıkması ve bu nefret cinayetinin cezasız kalmaması için örgütlü bir şekilde mücadele ettiklerini ifade edilen açıklamada, kararlı bir mücadele neticesinde zanlının cezalandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “En azından bir nefret cinayeti bu kez cezasız kalmadı. Bunu sağlayan Balıkçı ailesinin kararlı duruşu, adalet talebi ve verilen örgütlü mücadeleydi. Bir kez daha gördük ki nefrete karşı örgütlü bir şekilde mücadele etmekten, birbirimizle dayanışma içerisinde olmaktan başka çaremiz yok. Eşitlik ve adalet için, nefrete karşı yaşamak için, nefret suçlarına karşı yasal bir düzenleme yapılması için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yargıtay’ın zanlının olası kastla hareket ettiği gerekçesiyle cezasında yapılan indirim de hatırlatılarak, “Ne olursa olsun hiçbir ceza, hiçbir karar Sevag Balıkçı’yı geri getirmeyecek. Katili, cinayetin üzerini örtbas etmeye çalışanları unutmayacağız, affetmeyeceğiz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Sevag Balıkçı, 24 Nisan 2011’de Batman’ın Kozluk ilçesinde zorunlu askerliğini yaptığı sırada katil Kıvanç Ağaoğlu tarafından öldürüldü. Balıkçı’nın vurulmasının ardından komutanların bir buçuk saat arayla, birbiriyle çelişen iki tutanak düzenlediği ortaya çıktı. İlk tutanakta, katil Ağaoğlu’nun silahını Sevag’a doğrulttuğu, katilin savunmasına uygun şekilde düzenlenen ikinci tutanaktaysa Sevag’ın “kazara öldüğü” yazıldı. Komutanlar, cinayetin ardından olay yeri incelemesi yapılmadan silahı ve boş kovanları karakola götürüp olayı örtbas etmeye çalıştı. Tanıklardan Halil Ekşi, ilk ifadesinde katil Kıvanç Ağaoğlu’nun Sevag Balıkçı’yı kasten öldürdüğünü söylerken, daha sonra ifadesini değiştirerek olayın kazara olduğunu, Sevag’ın şakalaştıklarını söyledi. Tanık Halil Ekşi, yalan tanıklıktan yargılanarak cezalandırıldı. Yargılama sırasında tanık Halil Ekşi ve ailesi, karakol komutanı Sadrettin Ersöz’ün tanıklardan “silahların doldur boşalt yapıldığını” söylemesini istediğini ve zanlı Kıvanç Ağaoğlu ve akrabası Bülent Kaya’nın, katil lehine ifade vermesi için ailesi ve kendisi üzerinde baskı kurduğunu, tehdit edildiğini bu nedenle ifadesini değiştirdiğini açıkladı.

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Sevag Balıkçı’nın kazara öldürüldüğüne karar vererek, katilin 4 yıl 5 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. 2014 yılında Askeri Yargıtay tarafından karar bozuldu. Sivil mahkemede yapılan yargılama neticesinde katil Kıvanç Ağaoğlu’na kasten değil, olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Kıvanç Ağaoğlu’nun “ölürse ölsün” diyerek ateş ettiğini varsaydı. Yargıtay’ın 13 Temmuz 2021 tarihinde oy çokluğuyla açıkladığı onama kararıyla zanlı Kıvanç Ağaoğlu’nun 16 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşti. Sevag Balıkçı, kasten öldürülmüş olmasına rağmen Yargıtay, zanlının olası kastla hareket ettiği gerekçesiyle cezasında yapılan indirimi de onamış oldu. (İstanbul/MA)

Evrensel Gazetesi