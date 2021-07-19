Paşinyan Moderna şirketinin kurucusu Noubar Afeyan’ı kabul etti

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Flagship Pioneering ve Moderna Therapeutics şirketlerinin kurucusu ve müdürü, “Avrora” hümaniter girişiminin kurucularından Noubar Afeyan’ı kabul etti.

Paşinyan ve Afeyan milli gündemine, Ermenistan Hükümeti’nin projelerine, Ermenistan’ın kalkınmasına yönelik ortak projelerine değindiler.

Ermenistan Başbakanı Vekili Covid-19 yeni tip koronavirüse karşı mücadelede Afeyan’ın büyük katkısından dolayı heyecan yaşadıklarını ifade ederek onun Afeyan’ın şirketinin başarılarından sevinç duyduklarını dile getirdi.

Paşinyan Ermenistan’da pandeminin kontrol altında olduğunu ve elde edilen tecrübe sayesinde başarılar keydedildiğini, aşılama sürecinin de devam edildiğini belirtti.

Noubar Afeyan ise Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ı erken seçimlerdeki zaferden dolayı tebrik etti, ülkede birçok zorlukların var olduğunu bildiğini, fakat beraber bu zorlukları yenebileceklerinden ümitli olduğunu da vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI