Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, yeni başbakan adayı için istişare sürecini başlatıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın, 10 Ağustos 2020’de istifa eden hükümetin yerine yenisini kuracak başbakan adayını 26 Temmuz’da belirleyeceği bildirildi. Lübnan anayasasına göre cumhurbaşkanının yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Avn’ın yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi belirlemek üzere 26 Temmuz Pazartesi günü Meclis’teki siyasi gruplarla istişare görüşmeleri yapacağı belirtildi.

Lübnan Anayasasına göre cumhurbaşkanının yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Başbakan Diyab’ın istifasından birkaç hafta sonra geçen yıl yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan’ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib, 26 Eylül’de, “Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok” diyerek görevi iade etmişti.

Edib’in sunduğu kabine üzerinde anlaşamayan Müslüman ve Hristiyan siyasi gruplar, 22 Ekim’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri’nin yaklaşık 9 ay süren çabaları neticesinde teknokratlardan oluşacak yeni bir hükümetin kurulmasına da imkan tanımamıştı.

15 Temmuz’da başkent Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini iade ettiğini” duyurmuştu.

Kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise “Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişik yapılmasını reddetti” ifadelerine yer verilmişti.

Sputnik Türkiye