İzmir’in İşgali-3

Yunanlılarla işbirliği içinde olan İngiliz ve Fransız filoları komutanları, 14 Mayıs 1919 Çarşamba günü, İzmir Vali Konağı’na gelerek, Vali İzzet Bey’e İzmir’in işgalini bildirmişlerdir. Rum metropoliti, saat 16.00’da, Venizelos’un “İzmir’in Yunanistan’a katıldığına” bildirir, mesajını okumuştur. İngiliz Amiral Calthorpe ise; saat 22.00’de İzmir Valisine ikinci kez, 15 Mayıs sabahı, Yunan askerinin karaya çıkacağını bildirmiştir.

15 Mayıs 1919 Perşembe günü sabahı, Yunan ordusuna mensup 12 asker, Emperyalist ülkelerin koruyuculuğunda İzmir”i işgale başlamıştır. Yunan çıkarma birliklerinin içinde, her biri 200 kişiden oluşmak üzere, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan birlikleri de yer almıştır. Yerli Rumlar, Yunan askerlerini bayraklarla karşılarken, İzmir Metropoliti Hrisostomos ise, etrafta koşarak, “Türkleri öldürün” diye, bağırarak, kışkırtmaya başlamıştır.

15 Mayıs 1919 sabahı saat 8 sularında, Yunan İşgal Kuvvetleri Komutanı Albay Zafiriou, Yunan birlikleri İzmir’e çıktığı açıklayarak; “Askerlerin dinî inanışlara, adap ve geleneklere saygılı davranacaklarına herkes emin olsun” şeklindeki bildirisi okunmuştur. Fakat bu bildiriye uyulacağı yerde, İzmir Metropoliti Hrisostomos’un rıhtıma çıkan askerleri takdis etmeye başlaması üzerine, acıları yaşayan İzmirliler üzerinde, şok etkisi yapmıştır.

Esir Saray tarafından, karşı konulmaması emriyle, Konak’ta Sarı Kışla’ya hapis edilen Türk askerleri, Yunanlılar tarafından insafsızca şehit edilmişlerdir. Daha sonra Hükümet Konağı ve diğer resmi daireleri basılarak buralardaki memur subay ve erleri türlü eziyetlerle Patras gemilere götürüp günlerce aç bırakmışlardır. Bunlardan bir kısmı da dipçik vuruşları altında zorla “Yaşasın Venizelos” diye bağırmağa zorlanmış, boyun eğmeyenler ise şehit edilmişlerdir.

Sarıkışla’da esir alınan Türk askerleri arasında yer alan, Kordon’daki özellikle yerli Rum ahalinin tüm zorlamalarına rağmen ‘Zito Venizelos’ diye bağırmayı ret eden Albay Süleyman Fethi Bey, 22 süngü darbesi ile şehit edilmiştir. Bütün bu olaylar uygar ulusların temsilcilerinin gözleri önünde ve onların izniyle yapılmıştır. Yunanlılar, İzmir’de ilk gün 400 Türk’ü öldürmüş, çevre köy ve kazalardaki olaylarla birlikte iki gün içinde 5 Türk, hunharca katledilmiştir.

Amiral Calthorpe olayı haber alır almaz duruma el koymuşsa da çok geç kalmıştır. Öte yandan İzmir’de yaşanan katliamlar, tüm sansüre rağmen tüm ülkede şimşek hızıyla duyulmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi