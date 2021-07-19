Gümrü’de yetimler için bir seçenek

Ermeni Yetimlere Destek Derneği (SOAR), yaşları 18’i geçtiği için yetimhane sisteminin dışına düşerek evsizlik, işsizlik ve insan kaçakçılığı gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalan genç kadınların korunması için 2019 yılının Aralık ayında Ermenistan’ın Gümrü şehrinde bir geçici ikamet merkezi açtı. Merkezin yenileme çalışmaları tamamlandı.

SOAR’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkez, savunmasız ve korunaksız durumdaki genç kadınlara kapılarını açarak, onların başarılı, eğitimli, kendi ayakları üzerine durabilen yetişkinler olarak gelişimlerine destek oluyor. Güvenli, korumacı bir ortam sunarak, bu kadınların yüksek öğrenim görmelerini kolaylaştıran merkez, temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük programlara katılımı zorunlu tutuyor ve topluma gönüllülük imkânı sunuyor.”

“Norman K. Miller Vakfı, Harold ve Josephine Gulamerian Ermeni Yetim Fonu ve SOAR New Jersey Juniors’un destekleriyle, SOAR’ın zemin katı modern bir eğitim ve program merkezine dönüştürüldü. Yenileme çalışmaları tamamlanan bu alan, merkezde kalan genç kadınlara ev bölgedeki dezavantajlı gençlere yönelik meslek eğitim ve diğer eğitim programları için kullanılacak.”

SOAR Yönetim Kurulu Başkanı George S. Yacoubian Jr. konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“2005 yılında SOAR yola çıktığında hayalimiz kendi merkezimizi kurmak ve burada formel eğitimi ve mesleki eğitimi öne çıkararak, sakinlerimizin gerçek akademik ve profesyonel potansiyellerini görmelerini sağlamaktı. Merkezin kurulmasıyla hayalimiz gerçek oldu. Modelimizi geliştirir, erişim alanımızı genişletirken, önümüzdeki yıllarda Ermenistan’ın başka yerlerinde ve Karabağ’da, stratejik konumlarda yeni tesisler açmak için sabırsızlanıyoruz”

Çalışmalarını Juliet İnan’ın danışmanlığında yürüten SOAR New Jersey Juniors, merkezin üzerinde bulunduğu arazinin yenileme çalışmalarını finanse ederek, sakinlerin ağaç, sebze ve meyve dikebildiği, verimli bir bahçeye dönüştürülmesini sağladı.

Yalnızca Ermeni yetim çocuklar için faaliyet gösteren SOAR hakkında ayrıntılı bilgi için: soar-us.org

Agos