Ermenistan Satranç Takımı üyesi, Azerbayanclı rakibini yendi

Ermenistan Satranç Takımı üyesi Hayk Martirosyan, Azerbaycan’ın en güçlü satranç oyuncusunu mağlup etti.

Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleşen Satranç Dünya Kupası’nda Ermenistanı temsil eden Hayk Martirosyan, Azerbaycanlı rakibi Şahriyat Mamedyarov ile karşılaşmayı zaferle sonuçlandırdı.

Bu sene Dünya Satranç Kupası’nda 5 erkek ve 1 bayan satranççı Ermenistan’ı temsil ediyorlar. Şimdiye kadar Dünya Kupalarında en fazla 4 satranççı Ermenistan’ı temsil etmişti.

Soçi’de düzenlenen Dünya Satranç Kupası’na toplam 206 erkek ve 103 bayan satranççı katılıyor. Dünya Kupası 6 Ağustos tarihinde sona erecek.

ERMENİ HABER AJANSI