Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin Ermenistan’a karşı toprak iddiaları içeren açıklamasına yanıt verdi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi tarafından Ermenistan’a karşı toprak iddiaları içeren bir yorumuna cevaben açıklamada bulundu .

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı asılsız tarihi ve toprak iddialarında bulunduğunu dile getiren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan’ın böyle adımlarla bir yandan Karabağ sorununu uluslararası gündemden çıkarmaya, diğer yandan ise bölgenin güvenliği ve istikrarına yeni tehditler oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan tarafı, böyle sahte bir gündemi esaslandırmaya çalışarak, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisine bariz tahrifatlar atfetmekten çekinmiyor. Yukarıda zikredilen belgenin tehcir edilenlerin dönüşüne dair maddesinin Azerbaycan yorumunun mantığına göre hareket edersek, o zaman Ermeni mültecilerin Nakhijevan, Gandzak, Bakü, Sumgayit ve Ermenilerden temizlenmiş olan bugünkü Azerbaycan’ın diğer topraklarına dönmesi gerekir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Ermenistan’a karşı tarihi taleplerine gelince, Azerbaycan’ın “tarihi” tanımının kriterlerini anlamak bizim için zor oluyor. Coğrafi ve siyasi adı asırlık tarihe sahip bir ülkenin güçlü tarafının, Azerbaycanlı adının ise bundan daha yeni olduğunu dikkate alarak, asla tarihin olamayacağını bir kez daha hatırlatmak zorundayız.

Azerbaycan yönetiminin Ermeni ve Azerbaycan halkları arasında kalıcı düşmanlık tohumları ekme ve sürdürme çabaları, bölgesel barış ve güvenlik için daimi bir tehdittir. Azerbaycan, Ermenistan’ı rövanşizmle suçlamadan önce, uluslararası topluma rövanşizmle mizantropinin utanç verici ‘anıtı’ndan başka bir şey olmayan Bakü ‘askeri ganimetler parkının’ ne anlama geldiğini açıklamalıdır.

Ermenistan, Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının uygulaması, Artsakh’ın etnik temizliğe maruz kalan topraklarının işgalden arındırılması ve 9 Kasım tarihli üçlü bildirisine uygun olarak bu topraklara Ermeni nüfusunun geri dönmesi konumundan ısrarlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir. Bölgede kalıcı barışın ön koşullarını ancak AGİT Minsk Grubu eş başkanlığında Karabağ sorununun barışçıl çözüm sürecinin yeniden başlaması sağlayabilir”.

ERMENİ HABER AJANSI