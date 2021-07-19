Ermeni sporcular, 32. Olimpiyat Oyunlarına katılmak üzere Tokyo’ya gitti (foto)

Uluslararası yarışmalarda her zaman adlarını duyuran Ermeni sporcular Simon Martirosyan, Artur Davtyan, Ferdinand Karapetyan, Hovhannes Baçkov ile diğerleri, Japonya’da yapılacak 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılmak üzere Tokyo’ya gitti.

Ermenistan’ın ikinci heyeti, 19 Temmuz’da saat 04:45’te Yerevan –Viyana –Tokyo seferiyle olimpiyat başkentine gitti. Heyette, boksörler Koryun Soğomonyan, Arman Darçinyan, Hovhannes Baçkov, halterciler Simon Martirosyan, İzabella Yalyan, judocu Ferdinand Karapetyan ve yüzücüler Artur Barseğyan ile Varsenik Manuçaryan yer aldı.

Takımın baş antrenörü ile kişisel antrenörlerin eşliğinde Japonya yolculuğuna çıkan Ermeni sporcular, 20 Temmuz’da Tokyo’ya ulaşacak. Tokyo Olimpiyatlarında bu yıl Ermenistan’ı 17 sporcu temsil edecek.

2020 yılında gerçekleşemeyen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz–8 Ağustos tarihleirnde yapılacak.

ERMENİ HABER AJANSI