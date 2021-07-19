Dilipak bile ikna olmadı: Erdoğan’ın ‘müjde’sini beğenmedi, üslubunu eleştirdi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’taki müjde açıklamasını eleştirerek, “Birileri toplumu büyük bir beklentiye sokup, sonra meclis, başkanlık binası ve millet parkını teselli ikramiyesi olarak sunarken acaba ne düşündü?” dedi. Dilipak, Erdoğan’ın Türk-Rum karşıtlığı üzerine kurduğu konuşmasını da eleştirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kuzey Kıbrıs’a Cumhurbaşkanlığı külliyesi” yapılacağı yönündeki ‘müjde’si, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak tarafından beğenilmedi.

Erdoğan’ın bugün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda yaptığı açıklamayı eleştiren Dilipak, toplumun büyük beklentiye sokulduğunu belirterek, bu beklentiye uygun düşen bir karşılığın verilemediğini ima etti.

Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’de müjde diye birileri toplumu büyük bir beklentiye sokup, sonra meclis, başkanlık binası ve millet parkını teselli ikramiyesi olarak sunarken acaba ne düşündü? İnsanlar ne umdu ne buldu!” ifadeleriyle anlattı.”

ÜSLUBUNU ELEŞTİRDİ

Öte yandan Dilipak, Erdoğan’a kullandığı üslup nedeniyle de eleştiri yöneltti.

Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs parlamentosunda Türk-Rum karşıtlığı üzerinden konuşmasına gönderme yapan Dilipak, “Türk – Rum diye bir ayırım yerine “Türk yönetimi”, “Rum yönetimi” diye bir tanım daha doğru bir ayırım olmaz mı?” dedi.

‘MÜJDE’DEN İNŞAAT ÇIKTI

Kurban Bayramı’na kalabalık bir heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs’ta giden Erdoğan, KKTC Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, ‘müjde’sini de duyurdu.

Kıbrıs’ta kullanılan Cumhurbaşkanlığı binasının yetersiz olduğunu söyleyen Erdoğan, müjde olarak bir külliye, parlamento ve millet bahçesi yapacaklarını duyurdu.

BirGün Gazetesi