AB’den, olayların yaşandığı Kudüs’te taraflara sükunet çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan olaylar nedeniyle sükunet çağrısında bulundu.

Esat Fırat

AB’nin Filistin Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da yaşananların, endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, “İsrail makamları ile tüm tarafların dini ve kanaat önderleri, patlak veren bu olayların durdurulması ve sükunetin sağlanması için derhal harekete geçmelidir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Harem-i Şerif’te devam eden gerginlik nedeniyle endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir.” ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa’da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve “Tişa BeAv” adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif’te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif’e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

AA