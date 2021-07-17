Müstakbel ABD Büyükelçisi Flake’in dini inancı: Nedir bu Mormonluk?

Muhammed KAFADAR

ABD Başkanı Biden’ın Ankara’ya Büyükelçi adayı gösterdiği Jeff Flake ile mensubu olduğu Mormon tarikatı ilgi uyandırdı. Peki Mormon tarikatı nasıl bir yapı?

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen 58 yaşındaki Jeff Flake’in mensup olduğu Mormon inancı merak konusu oldu. İşte 5 maddede Mormonluk:

1- NEREDE, NE ZAMAN DOĞDU?

Mormonluk, takipçilerince peygamber kabul edilen Joseph Smith’in New York yakınlarında yaşadığı 1830 yılında “Mormon Kitabı” adlı eseri yayımlamasıyla ortaya çıktı. Bu tarikat sonrasında Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde kurumsal kimliğine kavuştu ve bugünkü “İsa Mesih’in Son Günü Azizler Kilisesi” (LDS) doğdu. 1805 doğumlu Smith, önce 14 yaşındayken Tanrı ve İsa’yı gördüğünü, ilerleyen yıllarda da Moroni adlı bir meleğin kendisini “Mormon Kitabı”nı yazmakla görevlendirdiğini iddia etti.

Hızla mürit kazanmaya başlayan Smith, 1844’te kardeşiyle birlikte hapse atıldı. Aynı yıl ikisi de Mormonluk karşıtı bir çete tarafından öldürüldü. Smith’in ölümünün ardından mirasını devralan Brigham Young, dinini özgürce yaşayabilmek için Utah’a göç etti. 1850’lerde yaklaşık 16 bin Mormon Utah’a göç ederken Young, Salt Lake City’yi kurdu ve Utah’ın ilk valisi oldu.

2- KİTAPLARI NE ANLATIYOR?

Mormon Kitabı, milattan önce 600 civarında Kudüs’ten ayrılan ve Tanrı’nın çağrısı üzerine Amerika’ya giden İsraillilerin hikâyesini anlatıyor. Kudüs’te uğradıkları zulümden kaçan İsrailliler burada birbirine rakip iki halk haline geldiler. Kitaba göre, Amerikan Kızılderililerinin ataları kabul edilen Lamanlılar inançlarını unutarak putperest olurken, diğer grup Nefililer, kültürel olarak gelişti ve büyük şehirler inşa etti, ancak sonunda Lamanlılar tarafından yok edildi. Ancak bundan önce Nefililer, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinden sonra ortaya çıkışına tanıklık ettiler ve vaazlarını dinlediler.

3- BU İNANCIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Mormonlar kendilerini Hıristiyan kabul ederken, çoğu Hıristiyan cemaati onları gerçek bir mezhep olarak tanımaz. LDS takipçilerine göre Tanrı, İsa’nın ölümünden sonra peygamber göndermeye devam etti. Sağlıklı yaşam biçimini önceleyen Mormonlar sigara ve alkolün yanı sıra çay ve kahve bile tüketmezler. LDS, 1890’da Kongre’nin çokeşlilik yasağını takip etmiş olsa da Mormonluk inanç gereği çokeşliliğe izin veriyor. Bugün bile kilisenin karşı çıkmasına rağmen bazı köktendinciler çokeşliliği sürdürüyor.

4- KİLİSE PRATİKLERİ NELER?

Mormon kilisesi, tamamı erkek üyelerden oluşan bir yönetim kadrosuna sahip. Müritler, gelirlerinin yüzde 10’unu kiliseye bağışlıyor. 18-25 yaş aralığındaki erkekler 2 yıl, 19-25 yaş aralığındaki kadınlar ise 18 ay misyonerlik yapıyorlar.

5- BUGÜNKÜ DURUM NE?

Bugün ABD, Latin Amerika, Kanada, Avrupa, Filipinler, Afrika ve Okyanusya’nın bazı bölgelerinde taraftarlara sahip LDS kilisesinin toplam 16.6 milyon üyesi, 67 binden fazla misyoneri ve dünya çapında 167 ibadethanesi mevcut.

FLAKE NEDEN TRUMP’A KARŞI

Cumhuriyetçi olmasına karşın Donald Trump’ın adaylığına itiraz eden dönemin Arizona Senatörü Jeff Flake, Trump’ın zaferinin ardından yeniden aday olmayacağını ilan ettiği bir konuşma ile siyasi kariyerini sonlandırmıştı. Mormonluk inancı üzerine yazılar yazan Avukat Steve Evans’a göre, Mormon Kitabı okurunu, “Kötü kişileri lider seçen bir halk Tanrı tarafından yargılanabilir” diyerek lider seçiminde dikkatli olunması konusunda uyarır. İşte Flake’in Trump’a şiddetli itirazının arkasında politik gerekçelerin yanı sıra bu dini öğretinin yattığına inanılıyor. O dönem, Cumhuriyetçilerin oy deposu kabul edilen Utah’ta halkın yüzde 48’i Trump’a karşı oy kullanmıştı. 1980’lerde Güney Afrika ve Zimbabwe’de misyonerlik faaliyetlerine katılan Flake, Kongre’de görev yaptığı 17 yıl boyunca pazar ayinlerini kaçırmamasıyla biliniyor.

Hürriyet Gazetesi