İranlılar, Covid-19 aşısı olmak için Ermenistan’a akın ediyor

Mustafa Bag

İran’da hızla yayılan koronavirüsün delta varyantının körüklediği yeni vakalar, hastanelerin doluluk kapasitelerini aşmasına ve sağlık otoritelerini çözümsüz bırakıyor.

Ancak ölümlerin artması ve vatandaşların korunmadan uzak kaldığı düşüncesi, çaresizlik hissine kapılan binlerce İranlıyı kendi başının çaresine bakmaya itiyor.

Bu da İranlıların Covid-19 aşısı olmak için komşu ülke Ermenistan’a akın etmesine neden oluyor.

Aşı karşıtlığı veya şüpheli yaklaşımın aşılamayı büyük oranda durma noktasına getirdiği Ermenistan’da yetkililer, gelen yabancı ziyaretçilere ücretsiz Covid-19 aşısı imkanı sunuyor.

Bu durum, kendi ülkelerinde aşı olamayan ya da aşı olmak için uzun süre beklemesi gereken İranlılar için bir ‘nimet’ olarak değerlendiriliyor.

Başkent Tahran’daki otobüs terminalinde bekleyen ve 20 saat sürecek Erivan yolculuğuna çıkacak olan 23 yaşındaki kuyumcu Ahmed Rıza Bagheri, diyabet hastası annesini işaret ederek, “Tek istediğim onun mümkün olan en kısa sürede aşı olması.” diyor.

Bagheri’nin amcası ilk doz aşısını olmuş ve kısa süre içerisinde ikinci dozunu olacak.

Bu tarz haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından son haftalarda İranlılar otobüs ve uçaklarla Ermenistan’a akın ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede şu ana kadar 110 bin kişinin Covid-19 aşısı yaptırdığını, bunun yarısını yabancıların oluşturduğunu söylemişti.

Ülkede AstraZeneca, Rus Sputnik V ve Çin’in CoronaVac aşıları uygulanıyor.

Orta Doğu’da Covid-19 ölüm oranının en yüksek olduğu İran’da, ‘Our World in Data’ adlı bilimsel yayına göre, 84 milyon nüfuslu ülkenin sadece yüzde 2’si her iki doz aşıyı olmuş durumda.

Mali yaptırımlardan etkilenen ülke bazı Rus ve Çin aşılarını ithal etmesine, aşı paylaşımı için BM destekli COVAX programına katılmasına ve kendi yerli aşılarını geliştirmesine rağmen, dozlar hala yetersiz.

Sağlık personelinin dışındaki çalışanlar ve 60 yaşın altındakiler henüz aşılanmış değil. Yetkililer, toplu aşılamanın eylül ayında başlayacağını belirtiyor.

Yine başkent Tahran’daki otogarda yolculuğa çıkmayı bekleyen 39 yaşındaki hazır giyim tüccarı Ali Saidi, “Aşı için bu kadar uzun süre bekleyemem. Yetkililer, aşılama planını birçok kez erteledi. Aşı olmak için Ermenistan’a gideceğim.” diye konuştu.

Ermenistan, popüler bir yaz tatili noktası olması hasebiyle kaç İranlının Covid-19 aşısı olmak için seyahat ettiği net değil. Ancak her gün onlarca otobüs ve taksi, tahmini olarak 500 İranlıyı bu ülkeye taşıyor.

Havayolu firmaları İran’dan Erivan’a yapılan uçuşlara haftalık üç sefer daha ekledi. Planlanan binlerce yolculuk olduğu için otobüs biletlerinin fiyatları ikiye katlandı. Salgının durma noktasına geldiği ulaşım sektörü ise eşi benzeri görülmemiş bir patlamaya sahne oldu.

Adını vermek istemeyen Tahran’daki bir seyahat acentesi yöneticisi, “Ermenistan’a giden müşterilerin sayısı son haftalarda üç katına çıktı.” dedi.

İran’dan gelenlerin fazlalığı, Ermenistan’daki koronavirüs aşı merkezlerini de tam kapasite çalışmaya itti.

Erivan’a 160 kilometre mesafedeki bir noktada, yüzlerce İranlı aşı olmak için sırada beklerken kendi sırasını güvence altına almak isteyen çok sayıda kişi de geceyi sokaklarda geçiriyor.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir sağlık merkezi önünde koronavirüs aşısı olmak için sırada bekleyen İranlılar PHOTOLURE/AP

Bu arada İranlıların yoğun rağbetini sağlık turizmine döndüren Ermenistan yönetimi önce yabancıların Erivan’da 5 noktada aşı yaptırmasına izin verdi ardından da aşı için bu ülkede 10 gün kalınmasını şart koştu.

Böylece Ermenistan, ‘tatil yapana ücretsiz aşı’ formülü ile ekonomisine can vermeye çalışıyor.

Euronews