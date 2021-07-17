Atatürk’ten hediye

Eski Zaman Sanat ve Kültür Merkezi’nin bugün Ankara’da düzenleyeceği müzayedede, aralarında antika eşyaların da yer aldığı toplam 3 bin 200 eser görücüye çıkıyor.

Ünlü koleksiyonerler Korkut Erkan ve Nurhan Erkan’ın 27 yıl önce Ankara’da açtıkları Eski Zaman Sanat ve Kültür Merkezi, bugüne kadar toplanan birbirinden önemli 3 bin 200 eserle müzayede düzenliyor. Çankaya’daki Hotel Houston’da bugün saat 11.00’de başlayacak olan müzayedede; Atatürk’ün yakın bir arkadaşına hediye ettiği Ermeni Vahan Usta’nın yaptığı Van işi gümüş tabaka, Atatürk hakkında verilen idam fermanı, Rıfat Börekçi’nin karşı fetvası ve cephe fotoğrafları yer alıyor. Koleksiyoner Korkut Erkan, müzayedeyle ilgili şunları söyledi:

KAPSAMLI KÜLTÜREL ETKİNLİK

“Eski Zaman Sanat ve Kültür Merkezi, yakın askeri ve siyasi tarihimizi çok nadir gravür, fotoğraf, afiş, obje ve belgelerle kronolojik olarak ele alan bir katalog ile araştırmacı ve koleksiyoncuların karşısına çıkıyor. Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bu denli kapsamlı bir kültürel etkinlik olarak düzenliyor. İmparatorluk dönemi, savaşları, siyasi olayları, milli kurtuluş savaşımız, döneme damgasını vuran liderler ve olaylar bir örgü halinde sunulmaktadır. Müzayede kataloğunun sonunda ayrıca edebiyatımızın ünlü isimlerinin imzalı kitapları, Türk resim sanatından seçme eserlerin de özel bir ilgi uyandıracağı kanaatindeyiz. Bugün yapılacak olan etkinlik için eskizaman.net internet sitesi kanalıyla temas kurabilirsiniz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

Hürriyet Gazetesi