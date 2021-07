L’Arménie présente les détails de l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh lors d’une session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

La 47e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU s’est tenue à Genève du 21 juin au 14 juillet 2021.

La Représentation permanente de l’Arménie a prononcé 37 discours au cours de la session, dans lesquels elle a notamment présenté les mesures prises pour faire respecter l’état de droit en Arménie, participé à la lutte contre les droits des femmes, la discrimination, le racisme, la xénophobie et l’intolérance Discussions sur la lutte contre les exécutions arbitraires, la liberté d’expression et de réunion, le changement climatique, le droit à l’éducation, la traite, les déplacés internes et les migrants, et l’impact de l’épidémie de Covid-19.

Lors de l’entretien avec le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide, la Mission permanente de l’Arménie a évoqué la contribution de notre pays aux efforts de la communauté internationale dans ce sens. La participation du Conseiller spécial à la session du CDH a été inscrite dans la résolution 43/29 sur la prévention du génocide adoptée par l’Arménie, adoptée par le CDH l’année dernière.

L’entrepreneuriat et la protection des droits de l’homme a fait l’objet de plusieurs discussions à l’occasion du 10e anniversaire de l’adoption des lignes directrices pertinentes de l’ONU. En amont des Jeux olympiques de Tokyo, une table ronde spéciale a été organisée par l’IHC intitulée «Diffusion des droits de l’homme par le sport et les idées olympiques». Le Défenseur des droits humains a également évoqué la situation des droits humains dans certains pays.

Au cours de la session, la représentation de la République d’Arménie a attiré l’attention des États membres de l’ONU et des structures concernées sur les conséquences de l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, les crimes de guerre, les violations flagrantes du système international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Les procès truqués de prisonniers de guerre Arméniens, la destruction du patrimoine culturel et religieux arménien en Artsakh occupée, la propagande raciste systématique contre les Arméniens au plus haut niveau de l’État azéri et ses manifestations inacceptables.

Il a été souligné que l’Azerbaïdjan ignore les décisions des tribunaux internationaux, tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi que les appels à des procédures spéciales des Nations Unies, des questions claires qui restent sans réponse. Il a également été noté que l’absence d’une réponse internationale adéquate à la politique belligérante de l’Azerbaïdjan a conduit à ses aspirations et à ses empiètements sur le territoire souverain de la République d’Arménie. En plus de prononcer des discours sur les questions susmentionnées, la Représentation permanente de l’Arménie a également déposé un certain nombre de candidatures.

Au cours des discussions avec les procédures spéciales des droits de l’homme de l’ONU mécanismes d’enquête, la délégation arménienne a évoqué l’implication de mercenaires azerbaïdjanais terroristes armés soutenus par la Turquie dans la guerre contre le peuple d’Artsakh. L’Arménie a insisté pour que ces faits, obtenus de nombreuses sources et officiellement confirmés par un certain nombre d’États, fassent l’objet d’une enquête approfondie au niveau international.

Lors de la 47e session de l’IGC, l’Arménie a co-écrit un certain nombre de résolutions importantes, notamment sur la participation de la société civile, la lutte contre la violence à l’égard des filles, des femmes, le droit à l’éducation, l’impact de la corruption sur les droits de l’homme et la protection des droits de l’homme. dans le contexte des technologies numériques et d’Internet.

La prochaine 48e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme aura lieu du 13 septembre au 1er octobre 2021.

par Krikor Amirzayan

