Boğaziçi Caz Korosu, Barcelona’da “En İyi Karma Koro” seçildi

HYETERT – Boğaziçi Caz Korosu, uluslararası bir başarıya daha imza attı ve sahip olduğu ödüllere bir yenisini ekledi. Kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdürmekte olan Masis Aram Gözbek bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bu yıl 56.’sı düzenlenen Barcelona Uluslararası Koro Festivali’nde Boğaziçi Caz Korosu, Masis Aram Gözbek şefliğinde bir kez daha Türkiye’yi temsil etti. Norveçli kompozitör Ola Gjeilo’nun Unicornis Captivatur eseri ve düzenlemesini Erdal Tuğcular’a ait olan “Kara Üzüm Salkımı” performanslarıyla yarışmaya katılan koro, Karma Korolar kategorisinde birinci oldu.

Yarışmaya katılan koroların performanslarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.