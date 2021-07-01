Karabağ Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD New Jersey Senatosu’na teşekkür

Artsakh (Karabağ) Dışişleri Bakanlığı, ABD New Jersey Eyaleti tarafından Artsakh Cumhuriyeti’nin kendi kaderini tayin etme hakkı ile bağımsızlığının tanınmasını memnuniyetle karşıladı.

Artsakh Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“New Jersey Eyaletinin Senatosu’nda onaylanmış tasarıda, 1915 yılı Ermeni Soykırımı, Azerbaycan’ın onlarca yıl yürüttüğü Ermeni karşıtı politikası, 2020 yılı Türkiye ile Azerbaycan ve uluslararası teröristler tarafından Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlatılan geniş çaplı savaş, aslında tek bir soykırım politikasının bileşenleri olarak kınanmakta”.

Ayrıca Dışişleri, New Jersey Eyaleti’nin halkına, yasama organına, Diaspora’ya ve ABD’deki Ermeni toplumuna teşekkür etti.

Hatırlanacağı üzere, 30 Haziran’da ABD, New Jersey Eyaleti, Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığını tanıdı.

New Jersey Eyalet Senatosu 71 sayılı kararı oybirliğiyle kabul etti. Senato, Artsakh’ı tanımanın yanı sıra ‘‘Türkiye ile Azerbaycan’ı Artsakh ve Ermenistan’ın sivil halkına karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri’ nedeniyle kınadı. Ayrıca Senato, Ermeni Soykırımı’nı tanıma talebini yeniden teyit etti.

New Jersey, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyan ABD’nin 10. eyaleti oluyor.

ERMENİ HABER AJANSI