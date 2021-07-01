ABD New Jersey Eyaleti Karabağ’ın bağımsızlığını tanıdı

ABD, New Jersey eyaleti, Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığını tanıdı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nden (ANCA) yapılan açıklamaya göre New Jersey Eyalet Senatosu 71 sayılı kararı oybirliğiyle kabul etti.

New Jersey Eyalet Senatosu, Artsakh’ı tanımanın yanısıra Türkiye ile Azerbaycan’ı Artsakh ve Ermenistan’ıն sivil halkına karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemleri nedeniyle kınadı.

Ayrıca Senato, Ermeni Soykırımı’nı tanıma talebini yeniden teyit etti.

New Jersey, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyan ABD’nin 10. eyaletidir.

ERMENİ HABER AJANSI