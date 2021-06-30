Kilikya Ermeni Katolikosu, Vatikan yolcusu

Kilikya Ermeni Katolikosu Birinci Aram Hazretleri, Vatikan’da yapılacak Lübnan Hristiyan dini önderler toplantısına katılmak üzere 30 Haziran tarihinde Vatikan’a gidiyor.

1 Temmuz’da yapılacak toplantı, Lübnan’daki mevcut durumun görüşülmesi ile Lübnan’a destek etkinliği olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Kilikya Ermeni Katolikosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk kısmında Papa Francisco, Birinci Aram Hazretleri ve Maruni Patriği er–Rai konuşmalar yapacak.

Toplantının düzenlenmesinde, yaklaşık iki ay önce Papa Francisco’ya bir mektup ileten Birinci Aram Hazretlerinin de rolü büyüktür.

ERMENİ HABER AJANSI