RUMVADER 2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulunu Seçti

RUMVADER (Rum Vakıfları Destekleme Derneği) olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleşti; 2021-2023 döneminde görev alacak yeni yönetim seçildi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde, açık havada ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan toplantıda üyeler, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını da görüşme fırsatı buldu.
2021-2023 Döneminde görev alacak Yönetim Kurulu Üyeleri:
Yorgo PAPALYARİS
Yani DEMİRCİOĞLU
Petro BAZGARLO
Mihal PÜSKÜLOĞLU
Strato DOLÇİNADİS
Teodora DİAKRUSİ
Kosta SANDALCİDİS
Niko KALAMARİS
Kosta KIRACOPULOS
Corc KASAPOĞLU
Dimitri MAYOĞLU
RUMVADER, Rum Cemaat Vakıflarının kuruluş ve varoluş amaçları çerçevesinde vakıflara teknik konularda her türlü desteği sağlamak ve vakıflar arası ilişkilerin koordinasyonuna yardımcı olmak, öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik girişimlere, bireylere, vakıf ve derneklere maddi, mali, iktisadi ve manevi destek sağlamak, sağlık, eğitim, sanat, kültür, spor, çevre, kadın, gençlik, araştırma-geliştirme, ilim ve insan hakları gibi sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda vakıfların kalkınması ve kamuoyunda daha iyi tanınmaları için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.
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